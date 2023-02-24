القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"معاريف"

- انقلاب عكسي: استطلاع للرأي للصحيفة يشير إلى انهيار كتلة نتنياهو وحزب الليكود لو جرت الانتخابات اليوم للكنيست: كتلة التغيير ستحصل على 65 مقعدا وكتلة نتنياهو على 55 (64 الآن)، حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد سيكون الحزب الأكبر 27 مقعدا (24) وحزب الليكود سيهبط إلى 26 (32)، حزب جانتس 19، شاس 10، يهدوت هتوراة 7، بن غبير 7، حزب العمل 5، الجبهة والعربية للتغيير 5، الصهيونية الدينية 5، إسرائيل بيتنا 5، وميرتس 4

- 67% يعتقدون أن التصدع المجتمعي سيزداد

- التخوف: عمليات انتقامية فورية وإعلان حالة الطوارئ القصوى

- بن كسبيت يكتب: الحرس الثوري، قد تقود الأيام الفظيعة بالرؤية الصهيونية إلى قطيعة غير مسبوقة وربما إلى نهايتها، وإسرائيل لن يكون لها علاقة بالصهيونية

- الأولوية في ميزانية الدولة منازل ومصاريف نتنياهو

"يديعوت أحرنوت"

- تحذير محافظ بنك إسرائيل والخبيرة الاقتصادية الرئيسية بوزارة المالية: إضعاف الجهاز القضائي يشكل خطرا على الاقتصاد

- فصل مدرس لأنه شرح مخاطر الانقلاب القضائي في المدرسة

- التحديات الفورية لقيادة الجيش: التصعيد بالضفة وصلاحيات سموتريش وتسرب الاحتجاجات إلى الجيش

- إيران مقابل غسان (مسؤول الإدارة المدنية) بعد منح الصلاحيات لسموتريش في الضفة والقرارات التي ستؤثر على المنطقة المصنفة "ج "

- بن درور يميني: امسلم (وزير بوزارة القضاء) هو وصمة عار على جبين الشرقيين

- ناحوم برنع يكتب: المدمرون الجدد، تسونامي القوانين الجديدة يضع نجاح إسرائيل بامتحان وسنكتشف أن الغباء والتطرف والمصالح الشخصية قد تكون فتاكة

- وزراء ضد ميزانية الدولة

"هآرتس"

- وزارة الخارجية بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل وقوي وإضعاف الجهاز سيهز موقع إسرائيل الدولي ونجاح حملة الابرتهايد الفلسطينية

- جلسة الحكومة الليلة حول الميزانية انتهت دون توافقات وتأجيل إقرار الميزانية

- وزارة الصحة الفلسطينية: إصابات خطيرة من إطلاق النيران من قبل المستوطنين بالقرب من نابلس

- مجلس التنظيم أقر بناء 7 آلاف وحدة استيطانية خلال 48 ساعة

- نتنياهو يقود إسرائيل الى نكبة وفي الليكود لا يكترثون