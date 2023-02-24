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محلل عسكري : التصعيد مع قطاع غزة أصبح قريباً

الجمعة 24 فبراير 2023 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل عسكري : التصعيد مع قطاع غزة أصبح قريباً



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، إن التصعيد بين حماس والجيش الإسرائيلي بدأ بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف فجر يوم الخميس الماضي. 

وبحسب المحلل العسكري للصحيفة العبرية تال ليف رام، أكد أن تبادل الضربات بين حماس والجيش الذي بدأ أمس يشير إلى أن اتجاه التصعيد في قطاع غزة واضح. 

وأضاف تل ليف أنه سيكون من الصعب للغاية إيقاف التصعيد إذا اندلع مشيراً إلى أن الجيش لا يزال يعتقد أن حماس ليست معنية بالحرب، ولكن أرقام إطلاق الصواريخ تشير إلى تغيير كبير في سياسة حماس. 

وزعم أن حماس تعطي الضوء الأخضر للفصائل الأخرى لإطلاق الصواريخ، في محاولة لتأسيس معادلة جديدة لخلق أحداث استثنائية مثل إطلاق الصواريخ من القطاع التي تهدف إلى عرقلة وتهديد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة وشرق القدس والأقصى.

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