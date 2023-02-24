عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، عقب صلاة الجمعة، في بلدات: بيت أمر، وسعير، ويطا، شمال الخليل وجنوبها.

واندلعت المواجهات عقب انطلاق مسيرات حاشدة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، خاصة ما ارتكبه مؤخرا من مجزرة في نابلس أدت إلى استشهاد 11 مواطنا، وإصابة 100 آخرين.

وردد المشاركون في المسيرات الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، قبل أن يهاجمهم جنود الاحتلال بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام.

تعاملت الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي مع 3 إصابات، إصابة خطيرة بقنبلة صوت في الرأس أدت إلى نزيف دماغي، وحالته مستقرة، وإصابة طفيفة بقنبلة صوت، وإصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي رام الله،إصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في قرية رمون شرق رام الله.