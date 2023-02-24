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تشييع جثمان الشهيد محمد جوابرة في الخليل

الجمعة 24 فبراير 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد محمد جوابرة في الخليل



رام الله / سما /

شيعت جماهير غفيرة في مخيم العروب، شمال الخليل، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الملازم في جهاز الشرطة محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما)، في مراسم عسكرية مهيبة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الأهلي في مدينة الخليل، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم العروب، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في ساحة مدرسة بنات العروب الأساسية التابعة لوكالة الغوث، قبل موارته الثرى في مقبرة المخيم.

وكان جوابرة، أصيب برصاص قناصة الاحتلال في رأسه، أثناء مساعدته لجيرانه بالقرب من منزله في المخيم، نُقل إثرها إلى المستشفى الأهلي بالخليل، حيث أعلن الأطباء فجر اليوم استشهاده متأثرا بإصابته.

وباستشهاد الشاب جوابرة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 65 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.

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