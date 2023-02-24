نقابة المحامين: قضاء غزة يشطب ملفات المواطنين لعدم حضور المحامين الملتزمين بالإضراب

رام الله / سما /

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إنها تفاجأت بأن بعض القضاة في محاكم قطاع غزة، قاموا بشطب ملفات واستئنافات المواطنين لعدم حضور المحامين استجابة لقرار نقابة المحامين، تنديدا لجريمة الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس واستجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية، رغم إشعار المجلس الاعلى للقضاء بقرار الإضراب وتعليق العمل وكذلك حضور بعض المحامين، وطلبوا اتخاذ إجراءات بحق زملائهم، وبذلك يكونوا قد غلبوا مصالحهم الشخصية على قيم ومبادئ وأخلاق مهنة المحاماة والتي من أولوياتها المسئولية الوطنية والأخلاقية.

واستنكرت نقابة المحامين في بيان لها، هذه التصرفات واعتبرتها خـروج عـن القيــم والمبـــادئ التــي يجب أن يتحلى بها رجال العدالة في فلسطين.

واهابت، بالمحامين إشعار النقابة بالإجراءات التى تمت من قبل القضاء بحقهم لاتخاذ الاجـراءات بحــــق المخالفيـــن لقــرار النقابــة والقيــم والمبـــادئ والمسؤوليــــــة الوطنيـــــة، وسيتـــم وضــــع أسمائهــــم علـى قائمـــة ســـوداء تــــودع فـي سجلهــــم المهنــــي لـدى النقـابـــــة وتعلــــن لعمـــــوم المحاميـــــن

وأكدت النقابة، بأن المحامين أصحاب رسالة وحملة أمانة حفظ حقوق أبناء شعبنا وثوابته الوطنية وإرساء مبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني ولن تقبل أن يكون من بين منتسبيها من يحط من كرامة المهنة وأعرافها وتقاليدها.