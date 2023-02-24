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الجهاد الإسلامي يؤكد وقوفه خلف إطلاق الصواريخ من غزة فجر أمس

الجمعة 24 فبراير 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي يؤكد وقوفه خلف إطلاق الصواريخ من غزة فجر أمس



غزة/ سما /

 أكد "أبو حمزة" الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقوف حركته خلف إطلاق الصواريخ فجر يوم الخميس تجاه مستوطنات الاحتلال بغلاف غزة.

وقال أبو حمزة في تغريدات له: إن "رسالة المقاومة فجر الخميس تؤكد على جاهزيتها واستعدادها الدائم ووحدة موقفها وفعلها الميداني في مواجهة العدو والتصدي لجرائمه".

وأضاف: إن "ديمومة الاشتباك ماضية بإذن الله، وجرائم العدو بحق شعبنا ستدفع المقاومة نحو مزيد من العمل الجهادي"، مشيدًا بالتفاف الجماهير حول المقاومة بعد خروجها الليلة الماضية لكل الميادين.

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