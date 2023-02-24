تأهب إسرائيلي وصياغة سلسلة إجراءات لمواجهة "التحريض"

القدس المحتلة / سما /

قال ضابط في الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة، إن قواته في حالة تأهب قصوى بعد ورود إنذارات عن نوايا تنفيذ عمليات في المدى القريب.

ونقلت صحيفة معاريف عن الضابط الإسرائيلي قوله، إن "الشرطة تمد أطرافها إلى أقصى حد، ولكن يجب أن يكون هناك يقظة عامة ومساعدة من الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأشار إلى أن هذه الفترة متوترة أمنيًا خاصة بعد الهجمات الأخيرة في القدس.

وبين أنه تم خلال الأيام الماضية عقد اجتماعين بحضور ممثلين عن الشاباك ومكتب المدعي العام، من أجل صياغة سلسلة من الإجراءات للتعامل مع "التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة معاريف، فإن هناك نية لفرض الغرامات الإدارية ومصادرة الأجهزة التي تم من خلالها "نشر التحريض"، وفي نفس الوقت تقديم لوائح اتهام في إجراء سريع ضد المشتبه بهم الذين سيتم اعتقالهم، إلى جانب ترويج القوانين لمعاقبة "المحرضين".

"القدس