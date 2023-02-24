  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم الحادي عشر.. الأسرى يعتصمون اليوم في ساحات السجون ويواصلون عصيانهم

الجمعة 24 فبراير 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الحادي عشر.. الأسرى يعتصمون اليوم في ساحات السجون ويواصلون عصيانهم



القدس المحتلة / سما /

 يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أمس الخميس، الاعتصام اليوم في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، تنفيذًا لدعوتها باعتبار اليوم، يوم غضب، ردًا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة لهم وللقدس.

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

الأكثر قراءة اليوم

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا

بنك اسرائيل يتدخل..الشيكل يرتفع والدولار ينخفض

"الى متى ستبقي حماس غزة خارج اللعبة؟".. صحف عبرية: نمط العمليات الجديدة سيولد هجمات انتقامية

انتهاء أزمة الفروقات الجمركية على استيراد المركبات بغزة

السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة

«عرين الأسود» تعلن إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها منذ يوم الأربعاء

الأخبار الرئيسية

مصر تواصل اتصالاتها مع الفصائل لمنع التصعيد وعدم الرد على مجزرة نابلس

image_processing20230224-291924-syg98h

من غزة الى نابلس .. آلاف المواطنين يلبون نداء "عرين الأسود" بالتظاهر في محافظات الوطن

استشهاد شرطي فلسطيني متأثرا بجراحه في مخيم العروب

وزير الحرب الاسرائيلي: سنواصل قتل المسلحين وسنرد بقسوة ضد مرسليهم

مصر: استمرار جهود دعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية