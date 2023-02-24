هنية: شعبنا ومقاومته لن يسمح بإجهاض انتفاضته المتصاعدة

غزة/ سما /

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، فجر الجمعة، إن الشعب الفلسطيني ومقامته لن يسمح لأي كان أن يجهض انتفاضته المتصاعدة في الضفة، وسوف تتحطم على صخرة ثورته كل المحاولات اليائسة التي تحاك لتتجاوز دماء الشهداء وآلام الأسرى وتطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال.

ووجه هنية في تصريح صحفي له، التحية للجماهير التي خرجت الليلة الماضية في كافة المحافظات تلبيةً لنداء "عرين الأسود"، والتي قال إنها تأكيد بأن "المقاومة قدر وليست خيار".

وأضاف هنية: "المعركة مع العدو تدخل مرحلة ستحمل في طياتها البأس الشديد لكسر المحتلين وطردهم من أرض الآباء والأجداد". كما قال.

وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني وحده الذي يملك القرار وبيده الحل والعقد ووحده الذي سيحدد مستقبله فوق أرض الوطن وتحت سمائه. كما قال.

وأضاف: "هذه الثورة ألقت بنفسها في الشارع ويلتقطها كل حر أبي وسوف نسيّجها بالروح والدم حتى يرفع جيل النصر الأعلام فوق مآذن القدس وقباب الأقصى وكل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".