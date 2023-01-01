من غزة الى نابلس .. آلاف المواطنين يلبون نداء "عرين الأسود" بالتظاهر في محافظات الوطن

رام الله / سما /

لبى الآلاف من المواطنين، الليلة الماضية، نداء مجموعات "عرين الأسود" إحدى المجموعات المقاومة، التي تنشط منذ نحو عامين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بالخروج للشوارع عند منتصف الليل، والتكبير، في محاولة لإرباك الاحتلال ورفضًا لأي محاولات للتسوية معه.

وتجمع الآلاف في مختلف الميادين بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولًا لبعض أحياء شرقي القدس المحتلة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وسط إطلاق للتكبيرات.

وشهدت مدينة نابلس، الفعالية الأكبر على دوار الشهداء بمشاركة الآلاف من المواطنين الذين تقدمهم أباء شهداء "عرين الأسود" وغيرهم، حيث تم حملوا على الأكتاف من قبل الشبان الغاضبين الذين رددوا هتافات تؤيد المقاومة وخاصة "عرين الأسود".

كما شهدت مدينة رام الله، وطولكرم، وجنين، وغيرها، مسيرات حاشدة مماثلة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.