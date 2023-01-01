  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من غزة الى نابلس .. آلاف المواطنين يلبون نداء "عرين الأسود" بالتظاهر في محافظات الوطن

الجمعة 24 فبراير 2023 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من غزة الى نابلس .. آلاف المواطنين يلبون نداء "عرين الأسود" بالتظاهر في محافظات الوطن



رام الله / سما /

 لبى الآلاف من المواطنين، الليلة الماضية، نداء مجموعات "عرين الأسود" إحدى المجموعات المقاومة، التي تنشط منذ نحو عامين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بالخروج للشوارع عند منتصف الليل، والتكبير، في محاولة لإرباك الاحتلال ورفضًا لأي محاولات للتسوية معه.

وتجمع الآلاف في مختلف الميادين بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولًا لبعض أحياء شرقي القدس المحتلة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وسط إطلاق للتكبيرات.

وشهدت مدينة نابلس، الفعالية الأكبر على دوار الشهداء بمشاركة الآلاف من المواطنين الذين تقدمهم أباء شهداء "عرين الأسود" وغيرهم، حيث تم حملوا على الأكتاف من قبل الشبان الغاضبين الذين رددوا هتافات تؤيد المقاومة وخاصة "عرين الأسود".

كما شهدت مدينة رام الله، وطولكرم، وجنين، وغيرها، مسيرات حاشدة مماثلة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

الأكثر قراءة اليوم

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا

بنك اسرائيل يتدخل..الشيكل يرتفع والدولار ينخفض

"الى متى ستبقي حماس غزة خارج اللعبة؟".. صحف عبرية: نمط العمليات الجديدة سيولد هجمات انتقامية

انتهاء أزمة الفروقات الجمركية على استيراد المركبات بغزة

السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة

بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل الوطني أحمد قريع من مقر الرئاسة

الأخبار الرئيسية

مصر تواصل اتصالاتها مع الفصائل لمنع التصعيد وعدم الرد على مجزرة نابلس

استشهاد شرطي فلسطيني متأثرا بجراحه في مخيم العروب

وزير الحرب الاسرائيلي: سنواصل قتل المسلحين وسنرد بقسوة ضد مرسليهم

مصر: استمرار جهود دعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية