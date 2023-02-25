طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-02-24، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

كما توقعت الأرصاد احتمالية سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وهذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غداً السبت: 2023-02-25

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .