مسؤول أممي: استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة في نابلس أمر مٌقلق

نيويورك /سما/

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك الخميس عن "قلقه من استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة المتفجرة التي ذهب ضحيتها 11 فلسطينيا وإصابة ما لا يقل عن 100 بالذخيرة الحية.

وقال ترك في بيان صحفي وصل (بترا) نسخة عنه، إن استخدام "المقذوفات المتفجرة التي تطلق من الكتف وأسلحة أخرى مرتبطة عادة بالأعمال العدائية في منطقة مكتظة بالسكان في وضح النهار في وقت يتزايد فيه النشاط العام، يوحي بوجود تجاهل لأرواح المارة وأمنهم".

ودعا تورك إلى "الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للأعراف والمعايير الدولية".

كما دعا إلى "وقف التصعيد غير المنطقي الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان".