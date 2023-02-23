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اشتية يحمّل إسرائيل مسؤولية جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني

الخميس 23 فبراير 2023 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يحمّل إسرائيل مسؤولية جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني



رام الله/ سما/

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية شديد الخطورة، ويتجه لمزيد من التصعيد في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، لا تؤمن إلا بمزيد من الاستيطان والقتل والاقتحامات وتهويد المقدسات.

جاء ذلك خلال لقائه نائبة رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، بمكتبه في رام الله، اليوم الخميس، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.

وأطلع رئيس الوزراء نائبة رئيس البرلمان الأوروبي على تفاصيل العدوان الإسرائيلي على نابلس أمس، والذي أدى لاستشهاد 11 مواطنا، بينهم طفل وثلاثة مسنين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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