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«عرين الأسود» تعلن إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها منذ يوم أمس الأربعاء

الخميس 23 فبراير 2023 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
«عرين الأسود» تعلن إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها منذ يوم أمس الأربعاء



نابلس/ سما/
نعت مجموعات “عرين الأسود”، في نابلس، مساء الخميس، عدد من مقاتليها وقادتها وأبنائها، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، يوم أمس الأربعاء.
 
وأضافت “عرين الأسود” في بيان وصل "سما" ، إن “من يراهن على انهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف ولا يعلم عن جنود الله شيء”، معلنة إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها.
تص البيان: 
 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
“أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ” 
صَدَق اللهُ العَظِيْم
 
لله درُّ المجاهدين ، المؤمنين الواثقين بنصر الله ولو بعد حين ،
الذين تمرّدوا على الذل فانتفضوا أعزّاء كراماً حاملين على اكتافهم بنادق العز والشرف ليذودوا عن كرامة هذا الشعب المقهور ، تقف اليوم مجموعات عرين الأسود وتنعى خيرة مقاتليها وقادتها وأبناءها
 
الشهيد القائد حسام اسليم – أحد قادة عرين الأسود
والشهيد القائد محمد ابو بكر – أحد قادة عرين الأسود
والشهيد الأسد المشتبك وليد الدخيل
والشهيد الأسد المشتبك تامر الميناوي
والشهيد الأسد المشتبك محمد العنبوسي
والشهيد البطل اخصائي العبوات المتفجرة جاسر القنعير
لن نتحدث عنهم كثيراً ، فالميدان كان هو القول الفصل
إن من يراهن على انهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف ولا يعلم عن جنود الله شيء ،
نحن أقوياء بقوة الله ، والضربات التي نتلقاها لا تزيدنا الا اصراراً على مواصلة الطريق ، أرأيتمونا ضعفنا عند رحيل من سبقونا ؟
أفلا نلاحق الإحتلال على حواجز القهر والحصار التي ينكّلون عليها بأبناء شعبنا ؟
أتستباح أرضكم وبيوتكم دون أن تخرج أسود العرين لتشتبك مع قوات الإحتلال ؟
 
لا نامت أعين الجبناء ، فإن كان البعض قد رضي لنفسه الذل والضعف والهوان ، فإنّا والله لا نرضى الا العزة والكرامة والقوة ،
طريقنا للرجال فقط ولا مجال للرجوع خطوة للوراء ، نعلم بأن الحُزن قد عمّ البلاد على فاجعتنا بفقد رجالنا ، ولكننا مستمرون ، فمنذ الأمس فقط وبعد تشييع شهدائنا لمثواهم الأخير انضم ما يقارب الخمسون مقاتل جديد لمجموعات عرين الأسود
فمن يستطيع إنهاء عرين الأسود ؟
وهنا ندعوا أبناء شعبنا البطل في كل مدينة وقرية ومخيم للإنخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيد .
 
كما وندعوا أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم ‐ فجر يوم الجمعة 24/2/2023 في مسجد النصر في مدينة نابلس لنكون وإياكم اكتافنا بأكتافكم ، وقلوبنا مع قلوبكم تعمر بذكر الله والصلاة على رسول الله والدعاء لشهدائنا الأبرار .

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