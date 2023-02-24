«عرين الأسود» تعلن إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها منذ يوم أمس الأربعاء

نابلس/ سما/

نعت مجموعات “عرين الأسود”، في نابلس، مساء الخميس، عدد من مقاتليها وقادتها وأبنائها، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، يوم أمس الأربعاء.

وأضافت “عرين الأسود” في بيان وصل "سما" ، إن “من يراهن على انهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف ولا يعلم عن جنود الله شيء”، معلنة إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها.

تص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ”

صَدَق اللهُ العَظِيْم

لله درُّ المجاهدين ، المؤمنين الواثقين بنصر الله ولو بعد حين ،

الذين تمرّدوا على الذل فانتفضوا أعزّاء كراماً حاملين على اكتافهم بنادق العز والشرف ليذودوا عن كرامة هذا الشعب المقهور ، تقف اليوم مجموعات عرين الأسود وتنعى خيرة مقاتليها وقادتها وأبناءها

الشهيد القائد حسام اسليم – أحد قادة عرين الأسود

والشهيد القائد محمد ابو بكر – أحد قادة عرين الأسود

والشهيد الأسد المشتبك وليد الدخيل

والشهيد الأسد المشتبك تامر الميناوي

والشهيد الأسد المشتبك محمد العنبوسي

والشهيد البطل اخصائي العبوات المتفجرة جاسر القنعير

لن نتحدث عنهم كثيراً ، فالميدان كان هو القول الفصل

إن من يراهن على انهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف ولا يعلم عن جنود الله شيء ،

نحن أقوياء بقوة الله ، والضربات التي نتلقاها لا تزيدنا الا اصراراً على مواصلة الطريق ، أرأيتمونا ضعفنا عند رحيل من سبقونا ؟

أفلا نلاحق الإحتلال على حواجز القهر والحصار التي ينكّلون عليها بأبناء شعبنا ؟

أتستباح أرضكم وبيوتكم دون أن تخرج أسود العرين لتشتبك مع قوات الإحتلال ؟

لا نامت أعين الجبناء ، فإن كان البعض قد رضي لنفسه الذل والضعف والهوان ، فإنّا والله لا نرضى الا العزة والكرامة والقوة ،

طريقنا للرجال فقط ولا مجال للرجوع خطوة للوراء ، نعلم بأن الحُزن قد عمّ البلاد على فاجعتنا بفقد رجالنا ، ولكننا مستمرون ، فمنذ الأمس فقط وبعد تشييع شهدائنا لمثواهم الأخير انضم ما يقارب الخمسون مقاتل جديد لمجموعات عرين الأسود

فمن يستطيع إنهاء عرين الأسود ؟

وهنا ندعوا أبناء شعبنا البطل في كل مدينة وقرية ومخيم للإنخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيد .

كما وندعوا أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم ‐ فجر يوم الجمعة 24/2/2023 في مسجد النصر في مدينة نابلس لنكون وإياكم اكتافنا بأكتافكم ، وقلوبنا مع قلوبكم تعمر بذكر الله والصلاة على رسول الله والدعاء لشهدائنا الأبرار .