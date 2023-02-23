المفوضية الأوروبية تحظر على موظفيها استخدام تطبيق "تيك توك"

وكالات / سما/

طلبت المفوضية الأوروبية، الخميس، من موظفيها إزالة تطبيق "تيك توك" الصيني من أجهزتهم، بسبب مخاوف أمنية.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "ستعلق استخدام تطبيق تيك توك في أجهزتها المؤسسية والشخصية المرتبطة بنظامها".

وذكر البيان أن "الإجراءات تهدف إلى حماية مؤسسات وموظفي الاتحاد الأوروبي من تهديدات بشأن الأمن السيبراني وأي إجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في الدول الغربية من تعاون شركات التكنولوجيا الصينية مع أجهزة الأمن في جمع البيانات والمعلومات.

و"تيك توك"، منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة القائمة على الفيديو القصير، مملوكة لشركة "ByteDance"، التي يقع مقرها في الصين.