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مهجة القدس: القيادي خضر عدنان لا يزال مستمرا في إضرابه ويعاني أوضاع صحية سيئة

الخميس 23 فبراير 2023 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهجة القدس: القيادي خضر عدنان لا يزال مستمرا في إضرابه ويعاني أوضاع صحية سيئة



رام الله/ سما/

 أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الخميس 23/2/2023م، أن الأسير القيادي خضر عدنان ما زال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 19 على التوالي.

وبينت المهجة في تصريح صحفي أن الشيخ عدنان لا يشرب إلا الماء ولا يزال يقبع في زنازين معتقل الجملة.

ولفتت إلى أن القيادي عدنان يعاني من أوضاع صحية سيئة ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات.

يذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في ثلاثة إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.

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