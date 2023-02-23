هيئة الأسرى: حالة من التوتر الشديد في سجن (عوفر)

رام الله/ سما/

أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، مساء اليوم الخميس 23-2-2023، أن حالة من التوتر الشديد في سجن (عوفر)، وإدارة السّجن تطلق صفارات الإنذار.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في تصريح مقتضب صادر عنهما، أن حالة التوتر في سجن "عوفر" جاءت بعد اعتصام الأسرى في الساحات بعد انتهاء (الفورة) ورفض الأسرى الدخول إلى الأقسام.

ويخوض الأسرى الأبطال معركة العصيان ضد إدراة سجون الاحتلال، رفضاً للإجراءات العنصرية التي تنفذها بحقهم من خلال سحب العديد من المنجزات وخاصة وسائل التدفئة والمياه الساخنة؛ تنفيذاً لقرارات المتطرف وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.