  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تنبأ بكارثة تركيا وسوريا..

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

الخميس 23 فبراير 2023 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"



وكالات / سما/

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أنشطة زلزالية بين 25 و26 فبراير الجاري، وأن الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون حرجا.

ويستمرعالم الزلازل الهولندي في إثارة الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة الزلزالية حول العالم. 

وأشار في حسابه على "تويتر"، وأعاد التغريدة بفيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS"، عن احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، واصفا إياه بأنه "سيكون حرجا". 

وصادفت من جديد تنبؤات عالم الزلازل الهولندي، الواقع بزلزال آخر ضرب طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

وأعلن التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، في وقت سابق، نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

الأكثر قراءة اليوم

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

فيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

بنك اسرائيل يتدخل..الشيكل يرتفع والدولار ينخفض

بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

الأخبار الرئيسية

الجهاد : مواقف وسطاء الأمم المتحدة بها نفاق سياسي كبير وويسلاند يضلل الراي العام لخدمة اسرائيل..

تقديرات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : حماس غير معنية بالتصعيد

مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا

image_processing20230223-291924-ooueob

"الى متى ستبقي حماس غزة خارج اللعبة؟".. صحف عبرية: نمط العمليات الجديدة سيولد هجمات انتقامية

photo_2023-02-23_05-11-28

بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية