  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زعيم أكبر الأحزاب التركية المعارضة يعزي الرئيس الأسد بضحايا الزلزال

الخميس 23 فبراير 2023 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم أكبر الأحزاب التركية المعارضة يعزي الرئيس الأسد بضحايا الزلزال



وكالات / سما/

وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عزاه فيها بضحايا الزلازل الذي ضرب المنطقة.

وقال أوغلو في رسالته إن "كارثة الزلزال الكبير التي شهدناها في 6 فبراير، أثرت على سوريا وبلادنا، وتسببت بآلام شديدة".

وتابع: "لقد زرت المنطقة منذ 15 يوما، وأحاول مساعدة شعبي، ومع ذلك، أود أن تعلموا أننا نشعر بما فقدته بلدنا، وكذلك الشعب السوري المجاور"

وختم بالقول إن "الألم الذي عانينا منه مرة أخرى، أظهر أننا وجيراننا شركاء في أحزاننا، نحن نتشارك الألم".

وأضاف: "لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ لكم ولشعبكم، وأتمنى ألا نشارك أحزاننا في المستقبل.. بل آمالنا".

الأكثر قراءة اليوم

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

فيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

بنك اسرائيل يتدخل..الشيكل يرتفع والدولار ينخفض

بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

الأخبار الرئيسية

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

الجهاد : مواقف وسطاء الأمم المتحدة بها نفاق سياسي كبير وويسلاند يضلل الراي العام لخدمة اسرائيل..

تقديرات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : حماس غير معنية بالتصعيد

مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا

image_processing20230223-291924-ooueob

"الى متى ستبقي حماس غزة خارج اللعبة؟".. صحف عبرية: نمط العمليات الجديدة سيولد هجمات انتقامية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية