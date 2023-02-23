زعيم أكبر الأحزاب التركية المعارضة يعزي الرئيس الأسد بضحايا الزلزال

وكالات / سما/

وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عزاه فيها بضحايا الزلازل الذي ضرب المنطقة.

وقال أوغلو في رسالته إن "كارثة الزلزال الكبير التي شهدناها في 6 فبراير، أثرت على سوريا وبلادنا، وتسببت بآلام شديدة".

وتابع: "لقد زرت المنطقة منذ 15 يوما، وأحاول مساعدة شعبي، ومع ذلك، أود أن تعلموا أننا نشعر بما فقدته بلدنا، وكذلك الشعب السوري المجاور"

وختم بالقول إن "الألم الذي عانينا منه مرة أخرى، أظهر أننا وجيراننا شركاء في أحزاننا، نحن نتشارك الألم".

وأضاف: "لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ لكم ولشعبكم، وأتمنى ألا نشارك أحزاننا في المستقبل.. بل آمالنا".