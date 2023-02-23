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انتهاء أزمة الفروقات الجمركية على استيراد المركبات بغزة

الخميس 23 فبراير 2023 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء أزمة الفروقات الجمركية على استيراد المركبات بغزة



غزة / سما/

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة م. عائد أبو رمضان اليوم، توصل الغرفة التجارية بغزة إلى توافق بما يتعلق بالفروقات الجمركية على استيراد المركبات، وذلك عقب اجتماعها مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أ. عصام الدعليس، ووكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي.

وأطلع م. عائد أبو رمضان نقابة مستوردي المركبات للمحافظات الجنوبية على نتائج المباحثات والجهود التي بذلتها الغرفة التجارية لإنهاء الخلاف القائم حول الفروقات الجمركية التي فُرضت مؤخراً وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة مستوردي المركبات بمقر الغرفة التجارية بغزة، مؤكداً موافقة الجهات الحكومية انهاء الخلاف القائم.

وأكد أبو رمضان حرص الغرفة التجارية بغزة للعمل من أجل خدمة جميع القطاعات، وبما يعزز الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، شاكراً استجابة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة ووزارة المالية لمطالب الغرفة التجارية لإنهاء الخلاف القائم حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات.

وأعرب رئيس نقابة مستوردي المركبات أ. إسماعيل النخالة عن شكره للجهود التي بذلتها الغرفة التجارية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهود التي بذلوها لإنهاء الخلاف حول الفروقات الجمركية التي فرضت مؤخراً على استيراد المركبا

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