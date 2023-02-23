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ويسلاند يضلل الراي العام لخدمة اسرائيل..

الجهاد الاسلامي: مواقف وسطاء الأمم المتحدة بها نفاق سياسي كبير وتساوي بين الجلاد والضحية

الخميس 23 فبراير 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: مواقف وسطاء الأمم المتحدة بها نفاق سياسي كبير وتساوي بين الجلاد والضحية



القدس المحتلة/ سما/

قال مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب إن مواقف وسطاء الأمم المتحدة مائعة ولا تنسجم مع دورهم ومهامهم. 

وأوضح شهاب في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الميوعة والنفاق السياسي الذي تتسم به تصريحات المسؤولين الأممين تتجاهل الحقائق على الأرض ولا تحمل إدانة واضحة للجرائم الاسرائيلية. 

وأضاف:  نحن تابعنا على سبيل المثال تعقيب المبعوث الأممي تور وينسلاند حول الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس أمس، وهي تصريحات لا ترقى لمستوى خطورة الانتهاك الذي قامت به قوات الاحتلال ، وتتعمد تجنب تحميل إسرائيل مسئوولية ما جرى".

وبيّن شهاب أن التركيز على استخدام مصطلح دائرة العنف فيه تضليل للرأي العام بهدف المساواة بين الضحية والجلاد .

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