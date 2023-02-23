الاحصاء:ارتفاع مؤشرات تكاليف البناء في الضفة الشهر الماضي

رام الله/ سما/

أظهر أحد مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، صدرت نتائجه اليوم الخميس، ارتفاع معظم مؤشرات تكاليف البناء في الضفة الغربية، خلال كانون الثاني الماضي.

فقد سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة ارتفاعاً بنسبة 0.28% خلال شهر كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الأول، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.57 مقارنة بـ 119.23 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.24% خلال الشهر، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في كانون الثاني إلى 118.62 مقارنة بـ 118.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً بنسبة 0.33%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته 0.66%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في كانون الثاني إلى 119.66 مقارنة بـ 118.87 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.01%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.59 مقارنة بـ 115.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل المعدات وصيانة وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً بنسبة 0.15%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 128.67 مقارنة بـ 128.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.81%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.20 مقارنة بـ 120.23 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.12%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.06 مقارنة بـ 132.22 خلال الشهر السابق.

في المقابل، سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.06% خلال شهر كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الأول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.25 مقارنة بـ 115.31 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ولا يشمل المسح القدس الشرقية وقطاع غزة، لعدم توفر البيانات.