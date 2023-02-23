إستونيا تحتفل بمرور 105 سنوات على الاستقلال

ابو ظبي/سما/

أقام جان رينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى الامارات حفل استقبال الليلة الماضية في فندق ريتز كارلتون ابوظبي بمناسبة مرور 105 سنوات على استقلال بلاده , حضر الحفل عائشة إبراهيم بن سيدان السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي , ومسؤولين كبار من الحكومة الاماراتية واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي وحشد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإستونية في مجال الطاقة والمدن الذكية والمواصلات والرقمنة، وممثلي القطاع العام والخاص من رجال أعمال ومستثمرين.

واختار السيد آلار كاريس رئيس جمهورية أستونيا دولة الامارات لتوجيه كلمة للحضور في الحفل الذي اقيم بمناسبة استقلال بلاده , واشاد بعلاقات التعاون التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات ،

واكد ان الاهتمام المشترك بهذا الجانب الحيوي يفتح آفاقا واسعة للتعاون في مكافحة التغير المناخي ، والعمل على انجاح مؤتمر كوب 28 نوفمبر المقبل في دولة الامارات إضافة الى إمكانيات وفرص تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاقتصاد والسياحة و التعليم و الخدمات الرقمية .

واضاف " نرى أن آفاق وفرص التعاون بين البلدين الصديقين بمجال الحفاظ على البيئة و مكافحة التغير المناخي واعدة للغاية ،وانطلاقا من ذلك ستشارك استونيا في الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023 في دبي "

و لفت إلى فرص التعاون بمجال التعليم و خاصة العالي منه قائلا :" أعلم أن الإمارات العربية المتحدة تريد أن تصبح الدولة الأذكى والأكثر تعليماً ، كما أن أستونيا التي اصبحت رقمية تسعى لأن تكون الدولة الأكثر تعليماً في العالم".