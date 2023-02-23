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الجهاد الاسلامي يعزي حركة "فتح" بوفاة الأخ أحمد قريع

الخميس 23 فبراير 2023 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي يعزي حركة "فتح" بوفاة الأخ أحمد قريع



رام الله/ سما/

تقدم رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش، اليوم الخميس، بخالص العزاء الى الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" برحيل الأخ: أحمد قريع أبو علاء.

وسأل البطش في تصريح مقتضب، من الله عز وجل، أن يدخله فسيح جناته، متمنياً لأهله الصبر والسلوان على هذه المصيبة.

وإليكم نص التصريح:

تعزية 
يتقدم رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي بخالص العزاء الى الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح برحيل 
الأخ/ أحمد قريع أبو ،علاء،
رئيس المجلس التشريعي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق .
سائلين المولى سبحانه ان يسكنه فسيح جناته.
لذويه واهله من بعده الصبر والسلوان .
واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون .
خالد البطش

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