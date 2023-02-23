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مواجهات مع الاحتلال في مناطق مختلفة من الخليل

الخميس 23 فبراير 2023 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اندلعت، اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة في الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأضافت أن مدخل بلدة سعير "بيت عنون" ومخيم العروب شمال الخليل، شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة دورا جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وأعاقت تنقلهم.

#مواجهات #الاحتلال #الخليل

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