  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تحدٍ صارخ للقانون والمجتمع الدولي

الخميس 23 فبراير 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مصادقة سلطات الاحتلال، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تحدٍ صارخ للقانون والمجتمع الدولي المطالب بموقف رادع وقوي ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أن مصادقة سلطات الاحتلال أمس على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، ونيّتها المصادقة اليوم على أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ هو استمرار للحرب الإسرائيلية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه.

وأضافت: "وهو تحدّ صارخ للقانون والمجتمع الدولي، ودليل آخر على خطأ سحب التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان أمام مجلس الأمن الدولي".

وشددت الحركة على أن هذه الجرائم الاستيطانية إلى جانب جرائم جيش الاحتلال المستمرة والتي كان آخرها مجزرة نابلس أمس، تعبّر عن وحشية وفاشية الاحتلال الذي يتحمّل كامل المسؤولية عن تصعيده وجرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذين نشد على أياديهم في مواجهة غطرسة الاحتلال وسياساته الاستيطانية.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في لجم تلك السياسات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن في عموم المنطقة.

#حماس #الوحدات الاستيطانية #المجتمع الدولي

الأكثر قراءة اليوم

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

عباس زكي: "إسرائيل" غدرت بالسلطة الفلسطينية..

بنك اسرائيل يتدخل..الشيكل يرتفع والدولار ينخفض

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

تقديرات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : حماس غير معنية بالتصعيد

20230223011754

عُمان تفتح مجالها الجويّ لشركات الطيران الإسرائيليّة والاحتلال يعتبره "قرار تاريخي"

مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا

image_processing20230223-291924-ooueob

"الى متى ستبقي حماس غزة خارج اللعبة؟".. صحف عبرية: نمط العمليات الجديدة سيولد هجمات انتقامية

الإضراب الشامل يعم كافة الأراضي الفلسطينية حدادا على شهداء نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية