اتهام شاب من تل السبع باغتصاب امرأة

القدس المحتلة / سما /

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ بركات أبو عصا (22 عامًا) من سكان قرية تل السبع، نسبت إليه تهمة "الاغتصاب الجسيم وإساءة معاملة قاصر واقتحام مبنى".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "أبو عصا اقتحم منزل صاحبة الشكوى في جوف الليل، يوم 2 شباط/ فبراير 2023، ملثمًا ومجهزًا بلفائف من الشريط اللاصق السميك. في ذلك الوقت، استيقظت صاحبة الشكوى من نومها وعندما رأت أبو عصا يقتحم شقتها من الشرفة، بدأت بالصراخ طالبةً المساعدة. فقام أبو عصا بمهاجمتها، ووضع شريطا لاصقا على فمها وعينيها وكبّل يديها خلف ظهرها وربط رجليها، وهدّدها بالقتل إذا لم تسكت. كل هذا حصل أمام ابنها البالغ من العمر عامين الذي وقف بجانبهما وأجهش بالبكاء".

وذكر في لائحة الاتهام أنه "لاحقًا، اقتاد أبو عصا المشتكية إلى غرفة، وقام باغتصابها. بعد ذلك توجّه إلى المطبخ، أخذ زجاجة بيرة من الثلاجة، شرب منها وفرّ من الشقة - ليس قبل أن يستيقظ الابن الآخر لصاحبة الشكوى، يراه ويتحدث معه. بالإضافة إلى لائحة الاتهام، تمّ تقديم طلب باحتجاز المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة ضدّه".