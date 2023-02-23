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العدل: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمر في جرائمه ضد الفلسطينيين

الخميس 23 فبراير 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ندد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بالجرائم النكراء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والتي راح ضحيتها 12 مواطناً في الضفة الغربية بينهم عشرة مواطنين في جريمة يندى لها الجبين أمس الأربعاء في محافظة نابلس .

واستنكر الحتة بطريقة التخفي التي قام بها جنود الاحتلال أمس ومباغتته للمناضلين الفلسطينيين في مخادعهم.

وقال المستشار الحتة إن هذا الاحتلال تجاوز كافة الخطوط الحمراء حيث يواصل بشكل يومي استهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن جريمته التي ارتكبها أمس في نابلس تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح وواضح لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منوهاً إلى أن هذه الجرائم تستدعي الملاحقة الفورية وتنفيذ ما تنص عليه القوانين الدولية على مثل هذه الجرائم ومرتكبيها.

#وزارة العدل #فلسطين #الاحتلال

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