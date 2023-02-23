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عُمان تفتح مجالها الجويّ لشركات الطيران الإسرائيليّة والاحتلال يعتبره "قرار تاريخي"

الخميس 23 فبراير 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عُمان تفتح مجالها الجويّ لشركات الطيران الإسرائيليّة والاحتلال يعتبره "قرار تاريخي"



القدس المحتلة / سما /

فتحت سلطنة عُمان، مجالها الجويّ، أمام شركات الطيران الإسرائيليّة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته، اليوم الخميس.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الطّيران المدني في سلطنة عُمان، أن "أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية".

وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن خطوتها تأتي "التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي"، بدون أن تُشير بشكل مباشر إلى إسرائيل.

وفي بيان صدر عنها اليوم، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "سلطنة عمان أعلنت منذ وقت وجيز، أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستتمكن من المرور عبر مجالها الجوي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الإعلان جاء بعد شهور من المحادثات بين وزارة الخارجية (الإسرائيلية) والسلطات في عمان".

وذكرت أن "الموافقة الممنوحة اليوم، تُضاف إلى موافقة المملكة العربية السعودية (بفتح أجوائها للطيران الإسرائيلي)، وستسمح بتقصير الرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات في آسيا لأكثر من ساعتين، مما يجعل شركات الطيران الإسرائيلية أكثر قدرة على المنافسة، ويقلِّل بشكل كبير من أسعار التذاكر للمواطنين الإسرائيليين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيليّ، إيلي كوهين، إن الخطوة، "قرار تاريخي سيقصّر الطريق إلى آسيا، ويخفّض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين، ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية"، مضيفا: "أشكر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، وأصدقاءنا الأميركيين على مساعدتهم الكبيرة في إنجاح هذه الخطوة".

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