أحمد الفيشاوى يكشف عن شخصيته فى فيلم "ورد ريحان"

وكالات / سما /

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن الشخصية التي يقدمها في فيلم "ورد ريحان"، الذى يصوره حاليًا في مدبنة أبو ظبى بالإمارات المتحدة، حيث يقدم الفيشاوى شخصية "زين" شخص مرضى نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته.

الفيلم من إخراج محمد نبيل، وجمع عددا من النجوم وهم أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل، وتأليف محمد أشرف.

وانتهى أحمد الفيشاوى مؤخراً من تصوير فيلم "رهبة" والذى ينتمى لنوعية الأعمال الشعبية الكوميدية، ويجسد الفيشاوى فيه شخصية العلم رهبة ويهابه الجميع فى الحارة والعمل سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشارك في بطولته نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرًا فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.