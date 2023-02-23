مراهق يخدع الجميع على "تيك توك" بمواعدة كاذبة مع مسنة

وكالات / سما /

خدع مراهق إيطالى جميع متابعيه على تيك توك حيث جعلهم يعتقدون أنه يواعد سيدة تبلغ من العمر 76 عامًا، كجزء من خدعة استمرت عامًا ادعى فيها أنها حامل، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

شارك جوزيبي دانا، 19 عامًا، العديد من مقاطع الفيديو مع 3.1 مليون متابع على تيك توك، وزعم أن ميلينا جاتا كانت صديقته، على الرغم من أنها فى الأصل جدته.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ترك أيضًا 80 ألف معجب به على "إنستجرام" مرعوبين عندما ادعى أنه كان يتوقع ولادة طفل من السيدة جاتا، البالغة من العمر 76 عامًا، ومع ذلك يبدو أن كل ما بينهما ليس حقيقًا.

المراهق الإيطالى يعترف بخدعة متابعيه على السوشيال ميديا

أخبر المراهق الإيطالى وكالة JamPress للأنباء أن العلاقة بأكملها كاذبة، وأن المزاعم كانت لاكتساب شعبية عبر تيك توك، وقال: "نعم، ميلينا هي جدتى".

ظهر دانا مع جدته لأول مرة على نطاق واسع في مايو الماضى عندما شاركا تفاصيل علاقة مزعومة عبر الإنترنت، وادعيا لاحقًا أنهما كانا مخطوبين.

رأى المتابعين لقصتهم

بعد مشاركة هذه التفاصيل وأمر الحمل المزعوم - بدأ أتباع المراهق فى رؤية ثغرات فى قصته، حيث ادعى البعض أنها "مستحيلة"، وقال أحد المشاهدين: "من المستحيل أن تحملى عندما تصل الجدة إلى مرحلة انقطاع الطمث"، وأضاف آخر: "إنها تبلغ من العمر ما يكفى لتكون جدتك".