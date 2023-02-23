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بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل الوطني أحمد قريع من مقر الرئاسة

الخميس 23 فبراير 2023 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل الوطني أحمد قريع من مقر الرئاسة



رام الله / سما /

بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شُيع، اليوم الخميس، جثمان القائد الوطني الكبير، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس التشريعي الأسبق، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" أحمد قريع "أبو العلاء"، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وألقى الرئيس عباس، نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المناضل الوطني أحمد قريع، ووضع على نعشه إكليلا من الزهور.

وشارك في مراسم التشييع الرسمية، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، وعدد من أعضاء القيادة والوزراء والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الفقيد وذووه.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان المناضل الكبير إلى مقر الرئاسة، وحُمل نعشه على الأكتاف، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعُزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

وسينُقل جثمان الراحل الكبير "أبو العلاء"، بعد انتهاء مراسم الوداع الرسمية، إلى مسقط رأسه في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، لمواراته الثرى هناك بعد صلاة العصر.

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