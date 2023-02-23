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مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا

الخميس 23 فبراير 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا



غزة/ سما /

كشفت مصادر في المقاومة ، اليوم الخميس، عن وجود جهود كبيرة تبذل من قبل الوسطاء، لعدم الانزلاق لمعركة عسكرية واسعة مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية جريمة نابلس أمس.

وأشارت المصادر في المقاومة ، إلى أن "الوسيط المصري طلب من المقاومة في غزة عدم الرد عسكرياً، والاكتفاء بالمقاومة الشعبية "مظاهرات واحتجاجات" في الضفة الغربية.

وبحسب المصادر، فإن الطلب المصري كان يحمل تحذيراً من مغبة ذهاب الأمور لما لا يحمد عقباه، وأن "إسرائيل" ستضرب قطاع غزة بقوة في حال كان هناك رد.

ووفقاً للمصادر، فإن المقاومة رفضت هذا الطلب من قبل الوسيط المصري، مؤكدة على تثبيت نظيرة الرد على جرائم الاحتلال.

وأكدت المصادر لقناة الـ"ميادين"، أن ما حصل فجر اليوم من إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، لن يكون هو الرد الوحيدـ مشيرة إلى أن كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة.

وصباح اليوم الخميس، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعدة صواريخ، تجاه مستوطنات غلاف غزة، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على موقعين للمقاومة في مدينة غزة ومخيم البريج.

قناة الميادين

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