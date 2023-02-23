الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في الضفة بـ 0.28%

رام الله / سما /

ذكر جهاز الاحصاء الفلسطيني ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.28% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بشهر كانون أول 2022 (الذي سبقه).

واوضح ان أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر كانون ثاني 2023، حيث سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.33%.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.66% خلال الشهر الماضي.

وحسب جهاز الاحصاء فقد طرأ ارتفاع طفيف على أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.15%.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه فقد سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.81%.

وطرأ انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية مقداره 0.06%.