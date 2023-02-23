  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في الضفة بـ 0.28%

الخميس 23 فبراير 2023 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في الضفة بـ 0.28%



رام الله / سما /

ذكر جهاز الاحصاء الفلسطيني ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية  سجلت ارتفاعاً نسبته 0.28% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بشهر كانون أول 2022 (الذي سبقه).

واوضح ان أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر كانون ثاني 2023، حيث سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.33%.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.66% خلال الشهر الماضي.

وحسب جهاز الاحصاء فقد طرأ ارتفاع طفيف على أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.15%.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه فقد سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.81%.

وطرأ انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية مقداره 0.06%.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

حداد وإضراب عام في كل القطاع .. التعليم بغزة: تعليق الدوام غداً الخميس

عباس زكي: "إسرائيل" غدرت بالسلطة الفلسطينية..

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

الأخبار الرئيسية

مصادر في المقاومة: الوسيط المصري طلب عدم الرد على جريمة نابلس وهذا كان موقفنا

image_processing20230223-291924-ooueob

"الى متى ستبقي حماس غزة خارج اللعبة؟".. صحف عبرية: نمط العمليات الجديدة سيولد هجمات انتقامية

الإضراب الشامل يعم كافة الأراضي الفلسطينية حدادا على شهداء نابلس

photo_2023-02-23_05-11-28

بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

photo_2023-02-23_03-33-29

فيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية