لائحة اتهام ضد الفتى الزلباني منفذ عملية الطعن بمخيم شعفاط

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية للأحداث في القدس ضد الفتى محمد باسل فتحي الزلباني (13 عاما)، من سكان مخيم شعفاط في القدس المحتلة، نسبت إليه تهمة قتل شرطي حرس الحدود أسيل سواعد عند حاجز المخيم، الأسبوع الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الفتى الزلباني خرج يوم الإثنين من الأسبوع الماضي من منزل عمّته، و"عثر" على سكين عند مدخل البناية التي تسكنها عمّته، وأنه "أخذها من أجل تنفيذ عملية ضد قوات الأمن الإسرائيلية".

وبعد ذلك استقل الفتى حافلة متجهة إلى مخيم شعفاط. وادعت لائحة الاتهام أنه خطط لتنفيذ عملية طعن عند حاجز المخيم. وجلس الزلباني في المقعد الخلفي في الحافلة ووضع السكين قرب ساقه "كي يتمكن من استلالها بسرعة".

وعندما وصلت الحافلة إلى حاجز الاحتلال في مخيم شعفاط، بقي الفتى في الحافلة وانتظر صعود قوات الاحتلال إليها لإجراء تفتيش. وصعد إلى الحافلة الشرطي سواعد وصعد خلفه حارس كان يشهر سلاحه.

وعندما اقترب سواعد من الفتى، نهض الأخير من مقعده وكان يحمل السكين وطعن سواعد في رأسه وعنقه "بهدف قتله"، حسب لائحة الاتهام. وفي هذه الاثناء أطلق الحارس رصاصتين من سلاحه وأصابت إحداهما الفتى الزلياني بينما أصابت الرصاصة الثانية سواعد في وركه، ومات أثناء نقله إلى المستشفى من جراء فقدانه دماء كثيرة.

وأعلنت الوحدة المركزية للتحقيقات في الشرطة في منطقة القدس أن الفتى الزلباني عمل لوحده ولم يبلغ أحدا بعزمه تنفيذ العملية. وجرى حينها تمديد اعتقال الفتى إلى حين تقديم لائحة الاتهام ضده اليوم.