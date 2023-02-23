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صفد: قتل صديقه بسبب 250 شيكلا

الخميس 23 فبراير 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفد: قتل صديقه بسبب 250 شيكلا



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد بلال سارة نسبت إليه تهمة قتل صديقه أودي شطيرن من مدينة صفد، الشهر الماضي.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، عن "فك لغز جريمة قتل الشاب أودي شطيرن من صفد"، يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2023.

وقالت الشرطة إنها "تلقت بلاغا عن اختفاء شخص يعيش لوحده في شقة سكنية بصفد، وإن كلبه كان ينبح بطريقة غريبة داخل الشقة. أفراد الشرطة وصلوا للمكان وقاموا بتقييم الوضع بالمكان، واقتحموا الشقة بمساندة طواقم الإنقاذ وعثروا على جثة عليها علامات عنف".

وأضافت أن "طاقم تحقيق تابع للوحدة المركزية في لواء الشمال وصل للمكان وقام بتحويل الجثة لمركز الطب العدلي لفحصها، وتم فتح تحقيق بشبهة جريمة قتل. مع تقدم التحقيق تبين أنه في ليلة ارتكاب الجريمة كان لقاء لعدة أصدقاء في مكان مجاور لمنزل الضحية، ونشب خلاف على دين قدره 250 شيكلا، بين الضحية وبين صديقه بلال سارة (29 عامًا)، خلاله قام بلال بضرب صديقه بمنطقة الرأس وهرب من المكان. ومع تقدم التحقيق تم العثور على بلال في بلدة الرامة، واليوم تم تقديم لائحة اتهام بحقه".

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