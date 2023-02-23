الاضراب يعمّ القدس احتجاجا على مجزرة نابلس

القدس المحتلة/ سما/

عم الإضراب اليوم الخميس مدينة القدس، حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في مدينة نابلس.



واغلقت المحال التجارية والمدارس أبوابها، بعد دعوات اطلقتها القوى الوطنية والإسلامية في القدس.

وقالت القوى الوطنية والاسلامية في القدس في بيان لها :" ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، واخرها الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق اهلنا وأبناء شعبنا في نابلس جبل النار، ندعو إلى الإضراب الشامل والنفير العام في جميع مناطق وبلدات ومخيمات العاصمة."

وأضافت القوى الوطنية والاسلامية في بيانها: " نترحم على شهداء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا اليوم في مدينة نابلس بسبب الإجرام الصهيوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المجرمة دفاعا عن القدس والمقدسات وعن شرف الأمة العربية، وندعو أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة إلى الاضراب العام والخروج إلى الشوارع وعلى الحواجز الاحتلالية وإعلان حالة النفير العام والتصدي لجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة".

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس في بيانها جماهير أمتنا العربية إلى الخروج في شوارع العواصم العربية "غضبا واحتجاجا على دماء شعبنا الفلسطيني التي ترهق كل يوم بآلة الحرب الصهيونية المجرمة، والضغط على حكومات الأنظمة العربية من أجل التحرك في كل المحافل الدولية نصرة لشعبنا الفلسطيني البطل الذي يواجه أعتى وابشع احتلال عرفته البشرية".

كما دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أبناء جالياتنا الفلسطينية والعربية في أماكن تواجدهم إلى الخروج في مسيرات ومظاهرات في كافة عواصم العالم "تنديدا بما ترتكبه آلة الحرب الإسرائيلية بحقنا".