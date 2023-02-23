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11 لاعباً يغيبون عن الجولة الـ20 من الدوري

الخميس 23 فبراير 2023 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
11 لاعباً يغيبون عن الجولة الـ20 من الدوري



غزة / سما /

تنطلق عصر الجمعة القادم، منافسات الجولة الـ(20) من بطولة الدوري العام بغياب (11) لاعباً عن أنديتهم في الممتازة والأولى لأسباب مختلفة.

ويغيب عن اتحاد بيت حانون (3) لاعبين هم: محمود أبو الخير الذي ينفذ عقوبة الإيقاف، وحازم شكشك لحصوله على بطاقة حمراء، وعبد الكريم نصير لتراكم البطاقات الصفراء.

ويفتقد اتحاد الشجاعية في مباراته القادمة أمام اتحاد خانيونس، لنجميه علاء عطية وعمر العرعير بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يغيب مهاجم الهلال محمد خليفة بسبب البطاقة الحمراء، وهو نفس السبب الذي يُغيِّب لاعب شباب خانيونس أسامة البيطار.

ويغيب عن الشاطئ في الدرجة الأولى، الحارس محمد أبو عودة نتيجة إيقافه 4 مباريات، ومحمد السدودي، بسبب البطاقة الحمراء، وهو نفس السبب الذي يُغيِّب كريم الجديلي عن الأهلي الفلسطيني، ومحمد جندية عن أهلي النصيرات.

يشار إلى أن الدوري الممتاز يتصدره خدمات رفح برصيد (44 نقطة)، يليه شباب رفح (40 نقطة)، واتحاد الشجاعية (39 نقطة)، فيما انحصرت منافسة الصعود في الدرجة الأولى على أندية، نماء (40 نقطة)، يليه الأهلي الفلسطيني (39 نقطة)، والشاطئ (37 نقطة)، قبل 3 جولات على نهاية البطولتين.

#الممتازة #الأولى #الدوري المحلي #غزة

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