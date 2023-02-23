مفارقة غريبة لأندية إنجلترا في دوري أبطال أوروبا

أكد فريق مانشستر سيتي على مفارقة غريبة تحدث مع أندية إنجلترا في دوري ابطال أوروبا بالموسم الجاري، بعد وصول المسابقة إلى نهاية مرحلة الذهاب بدور الستة عشر.

السيتي انضم لكتيبة الإنجليز المتعثرين في ذهاب أول دور اقصائي بدوري الابطال هذا الموسم، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه أمام لايبزيج الألماني، وظهر بمستوى مهزوز في الشوط الثاني، ليتعادل في نهاية المطاف بهدف لمثله.

وبتعادل السيتي مع لايبزيج، يصبح هذا التعادل هو الأول لأندية إنجلترا في أدوار دوري الابطال الاقصائية هذا الموسم، مع عدم نجاح أي فريق في الفوز خلال مباريات مرحلة الذهاب.

وتعرضت أندية إنجلترا لثلاثة هزائم في الأدوار الاقصائية، بعد خسارة ليفربول على يد ريال مدريد الإسباني بخماسية لهدفين، وسقوط تشيلسي في ميدان بوروسيا دورتموند الألماني بهدف يتيم، وانتصار ميلان الإيطالي على توتنهام هوتسبير بالنتيجة ذاتها في سان سيرو.

المثير في الأمر أن أندية البريميرليج أظهرت قوة غير عادية خلال دور المجموعات، ونجحت في تحقيق الانتصار في 16 مباراة، مع الخسارة في ثلاثة مواجهات فقط، والتعادل في 5 مباريات أخرى، لكن ذلك لم يكن نفس الحال عند الوصول للمرحلة الإقصائية.