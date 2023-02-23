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ريال مدريد سيكون آخر محطات توني كروس الكروية

الخميس 23 فبراير 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد سيكون آخر محطات توني كروس الكروية



وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن الألماني توني كروس لن يلعب لأي نادٍ آخر سوى ريال مدريد الإسباني.

وسينتهي عقد النجم الألماني توني كروس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر مجاناً على أن ينضم إليه عقب انتهاء الموسم.

ولكن يبدو أن توني كروس لن يرتدي أي قميص جديد مفضلاً إنهاء مسيرته الكروية مع ريال مدريد الذي حقق معه جميع البطولات القارية والمحلية وحتى العالمية.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن توني كروس لم يغير خططه، حيث كانت الفكرة دائماً هي الاعتزال في ريال مدريد لأنه يحب هذا النادي كثيراً.

وأوضح الصحفي أن قرار توني كروس النهائي سيكون إما تمديد عقده لمدة عام إضافي على الأقل أو اعتزال كرة القدم.

وأكمل فابريزيو أن ريال مدريد من جانبه ينتظر قرار توني كروس النهائي، ومستعد لتقديم عقداً جديداً عليه إذا قرر الاستمرار في عالم كرة القدم.

#ريال مدريد #توني كروس #الدوري الاسباني #دوري أبطال أوروبا

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