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تشافي: برشلونة يمكنه الفوز على مانشستر يونايتد في عقر داره

الخميس 23 فبراير 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي: برشلونة يمكنه الفوز على مانشستر يونايتد في عقر داره



وكالات / سما /

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، أن فريقه يمكنه الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي في عقر داره، في لقاء الفريقين في مرحلة الإياب بالدور الإقصائي من مسابقة الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

ويحتاج البارسا للانتصار على اليونايتد بأي نتيجة في الأولد ترافورد، من أجل التأهل للدور الموالي، بعدما سقط في فخ التعادل بهدفين لكل فريق في لقاء الذهاب بملعب الكامب نو، الأسبوع الماضي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية، على هامش اللقاء، أن المباراة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، من بينها فوز البارسا، ونجاحه في العودة بتذكرة العبور من مسرح الأحلام.

وصرح مدرب برشلونة قائلاً” ستكون مباراة مفتوحة على مختلف السيناريوهات والاحتمالات، ربما نخسر، وقد نتعادل وتسير الأمور لوقت إضافي أو ركلات ترجيح، ويمكن أن نفوز أيضاً، أي شيء وارد الحدوث بالطبع”.

وأضاف تشافي” رغم كل هذه الاحتمالات إلا أني أبقى مع فكرة الاستمرار في الهجوم والضغط على المنافس، يتوجب علينا ألا نفقد أي جزء من الشغف والشدة في التعامل مع المباراة، مثلما كان الحال في لقاء الذهاب”.

 
#تشافي هيرنانديز #مانشستر يونايتد #الدوري الاوروبي #برشلونة

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