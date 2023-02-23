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حماس تعزي بوفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

الخميس 23 فبراير 2023 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعزي بوفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع



غزة/ سما /

قدمت حركة "حماس" التعزية بوفاة المناضل الفلسطيني أحمد قريع، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق.

وقالت الحركة في بيان لها: "نتقدّم إلى شعبنا الفلسطيني، وإلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وإلى آل قريع الكرام، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المناضل الفلسطيني أحمد قريع (أبو العلاء)".

وأضافت: "هو أحد أبرز الشخصيات القيادية في حركة فتح، ورئيس المجلس التشريعي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنيّة أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض".

وتابعت: "سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلته ورفاق دربه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون".

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