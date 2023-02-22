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الأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية لليوم العاشر على التوالي

الخميس 23 فبراير 2023 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم التصعيدية وعصيانهم الجماعي، رفضًا لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحقهم التي أقرها المتطرف "بن غفير".

وقرر الأسرى ارتداء ملابس الأسرى "الشاباص" اليوم الخميس، واستمرار خطوة الاعتصام في ساحات السجون يوم غدٍ الجمعة تزامناً مع صلاة الجمعة.

وبدأ الأسرى خطواتهم الأولى بإغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

وستتدرج خطوات الأسرى وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرر في الأول من شهر رمضان المقبل.

 
#الأسرى #سجون الاحتلال

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