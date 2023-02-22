فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرنوت":
- اليوم إضراب في جهاز التعليم
- إقرار القوانين دون توقف ونتنياهو يدعو إلى الحوار
- إقرار قانون التغلب لإضعاف المحكمة العليا بالقراءة التمهيدية
- معركة في قلب القصبة بنابلس
- آفي يسسخراف: الساحة تشتعل وعدد القتلى يذكرنا بالانتفاضة الثانية
- الشرطة تعلن حالة التأهب القصوى خوفا من عمليات انتقامية بعد عملية نابلس
- مديرة مصلحة السجون: 4700 أسير فلسطيني سيعلنون الإضراب احتجاجا على سحب بعض الامتيازات
- نقص الأسرّة في المستشفيات وتقليص ميزانية وزارة الصحة
* "معاريف":
- تهديدات من غزة وحالة تأهب في الضفة والقدس وغلاف غزة
- الإصلاح في الجهاز القضائي مستمر وإقرار قانون "درعي 2" وقانون "التغلب"
- لجنة الدستور تبحث صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء القوانين
- صراخ وشتائم خلال بحث مصاريف عائلة نتنياهو
- المستثمرون ينقلون أموالهم إلى الخارج
- إضراب للسلطات المحلية وجهاز التعليم
* "هآرتس":
- 11 قتيلا في نابلس والولايات المتحدة تؤكد أن العملية تمس جهود التهدئة
- الناطق باسم الخارجية الأميركية قلق من عدد الجرحى والقتلى في نابلس
- الإعلان عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية واليوم المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة جديدة
- عموس هرئيل: نتائج عملية القدس معروفة مسبقا وتنفيذها يثير علامات استفهام كثيرة
- وحدة خاصة في الشرطة تراقب نشطاء ضد الحكومة وتحقق معهم