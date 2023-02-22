  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 23 فبراير 2023 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرنوت":

- اليوم إضراب في جهاز التعليم  

- إقرار القوانين دون توقف ونتنياهو يدعو إلى الحوار  

- إقرار قانون التغلب لإضعاف المحكمة العليا بالقراءة التمهيدية

- معركة في قلب القصبة بنابلس  

- آفي يسسخراف: الساحة تشتعل وعدد القتلى يذكرنا بالانتفاضة الثانية  

- الشرطة تعلن حالة التأهب القصوى خوفا من عمليات انتقامية بعد عملية نابلس  

- مديرة مصلحة السجون: 4700 أسير فلسطيني سيعلنون الإضراب احتجاجا على سحب بعض الامتيازات

- نقص الأسرّة في المستشفيات وتقليص ميزانية وزارة الصحة  

* "معاريف":

- تهديدات من غزة وحالة تأهب في الضفة والقدس وغلاف غزة  

- الإصلاح في الجهاز القضائي مستمر وإقرار قانون "درعي 2" وقانون "التغلب"

- لجنة الدستور تبحث صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء القوانين  

- صراخ وشتائم خلال بحث مصاريف عائلة نتنياهو  

- المستثمرون ينقلون أموالهم إلى الخارج  

- إضراب للسلطات المحلية وجهاز التعليم  

* "هآرتس":

- 11 قتيلا في نابلس والولايات المتحدة تؤكد أن العملية تمس جهود التهدئة  

- الناطق باسم الخارجية الأميركية قلق من عدد الجرحى والقتلى في نابلس

- الإعلان عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية واليوم المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة جديدة  

- عموس هرئيل: نتائج عملية القدس معروفة مسبقا وتنفيذها يثير علامات استفهام كثيرة  

- وحدة خاصة في الشرطة تراقب نشطاء ضد الحكومة وتحقق معهم

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

محدث.. 10 شهداء و102 مصابًا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

حداد وإضراب عام في كل القطاع .. التعليم بغزة: تعليق الدوام غداً الخميس

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-23_05-11-28

بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

photo_2023-02-23_03-33-29

فيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

photo_2023-02-23_00-23-25

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

photo_2023-02-22_22-16-36

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

185026 (1)

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية