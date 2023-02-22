رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرنوت":

- اليوم إضراب في جهاز التعليم

- إقرار القوانين دون توقف ونتنياهو يدعو إلى الحوار

- إقرار قانون التغلب لإضعاف المحكمة العليا بالقراءة التمهيدية

- معركة في قلب القصبة بنابلس

- آفي يسسخراف: الساحة تشتعل وعدد القتلى يذكرنا بالانتفاضة الثانية

- الشرطة تعلن حالة التأهب القصوى خوفا من عمليات انتقامية بعد عملية نابلس

- مديرة مصلحة السجون: 4700 أسير فلسطيني سيعلنون الإضراب احتجاجا على سحب بعض الامتيازات

- نقص الأسرّة في المستشفيات وتقليص ميزانية وزارة الصحة

* "معاريف":

- تهديدات من غزة وحالة تأهب في الضفة والقدس وغلاف غزة

- الإصلاح في الجهاز القضائي مستمر وإقرار قانون "درعي 2" وقانون "التغلب"

- لجنة الدستور تبحث صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء القوانين

- صراخ وشتائم خلال بحث مصاريف عائلة نتنياهو

- المستثمرون ينقلون أموالهم إلى الخارج

- إضراب للسلطات المحلية وجهاز التعليم

* "هآرتس":

- 11 قتيلا في نابلس والولايات المتحدة تؤكد أن العملية تمس جهود التهدئة

- الناطق باسم الخارجية الأميركية قلق من عدد الجرحى والقتلى في نابلس

- الإعلان عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية واليوم المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة جديدة

- عموس هرئيل: نتائج عملية القدس معروفة مسبقا وتنفيذها يثير علامات استفهام كثيرة

- وحدة خاصة في الشرطة تراقب نشطاء ضد الحكومة وتحقق معهم