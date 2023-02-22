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منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل قطاع غزة

الخميس 23 فبراير 2023 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل قطاع غزة



غزة / سما /

وصل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس ، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز).

وتأتي الزيارة في ظل أجواء متوترة في الأراضي الفلسطينية، حيث القصف على قطاع غزة فجراً والعدوان على نابلس بالضفة المحتلة أمس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس، أمس الأربعاء، وارتكبت مجزرة اسفرت عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات  جماهير شعبنا إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

#تور وينسلاند #الاحتلال #غزة

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