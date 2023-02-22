رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس، على خبر استشهاد 11 مواطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين في مجزرة إسرائيلية جديدة خلال اقتحامها مدينة نابلس، وقرار القيادة بالتوجه لمجلس الأمن لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- 11 شهيدا وأكثر من 100 جريح في عدوان احتلالي على نابلس

- مسيرات غاضبة وإصابات في الضفة وتنديد فلسطيني وعربي ودولي بالمجزرة

- الرئاسة: العدوان على نابلس يؤكد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف جرائم الاحتلال

- اشتية: عدوان الاحتلال على نابلس إرهاب منظم

- غوتيريش: وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية وهدفنا إنهاء الاحتلال

- الرئيس ينعى المناضل الوطني أحمد قريع "أبو العلاء"

- القيادة تقرر التوجه لمجلس الأمن لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا

- الاحتلال يهدم 4 منازل وغرفة سكنية ويقر بناء ألف وحدة استيطانية في "غوش عتصيون"

- الأسرى يواصلون العصيان في مواجهة إدارة سجون الاحتلال

- عدوان إسرائيلي مفاجئ على جنوب لبنان.. وبيروت ترد على مندوب تل أبيب في نيويورك

* "الأيام":

- مجزرة في نابلس.. "11" شهيدا وأكثر من 100 جريح

- تظاهرات ودعوات للإضراب حدادا في الضفة والقطاع

- في اليوم التاسع من "العصيان" الإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة في نفحة

- الرئيس ينعى المناضل الوطني أحمد قريع "أبو العلاء"

- إصابات وهدم ومستوطنون يهاجمون عمالا

- الكشف عن المصادقة لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في أرجاء الضفة الغربية

- رئيس الوزراء ينعى المناضل أحمد قريع

* "القدس":

- مجزرة الأربعاء في نابلس: 11 شهيدا وأكثر من 100 إصابة

- بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة بعد أحداث نابلس

- الاحتلال يصادق على بناء 1000 وحدة استيطانية في "غوش عتصيون"

- إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال التظاهرات المنددة بالمجزرة

- غوتيريش يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي

- المنسق الأممي يجري اتصالات بهدف تهدئة التوتر

- شرطة إسرائيل: لسنا جاهزين لتصعيد خلال شهر رمضان

- حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة تشمل بنايات سكنية ومنشآت زراعية