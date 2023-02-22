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الإضراب الشامل يعم كافة الأراضي الفلسطينية حدادا على شهداء نابلس

الخميس 23 فبراير 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإضراب الشامل يعم كافة الأراضي الفلسطينية حدادا على شهداء نابلس



رام الله / سما /

عم الإضراب الشامل اليوم الخميس كافة الاراضي الفلسطينية استنكارا وتنديدا بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ودعت القوى الفصائل الوطنية والإسلامية إلى الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية، "تضامنا مع نابلس الصامدة وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا إثر العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال المجرم".

واستجابة لدعوة الفصائل، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، عن تعليق دوام كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال، كما أن الجامعات أعلنت عن الالتزام بالإضراب، كام علقت مدارس القدس داومها اليوم، انسجاما مع الموقف الوطني العام.

وأدى اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس إلى استشهاد 11 فلسطينيا وأكثر من 100 إصابة بينها 6 إصابات حرجة على الأقل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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