"حماس" و "الجهاد الإسلامي": المقاومة دائمًا حاضرة للدفاع عن شعبها

غزة/ سما /

أكدت حركتا "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، الخميس، أن المقاومة في قطاع غزة ستبقى دائمًا حاضرة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، في تصريح صحفي له، إن "المقاومة تراقب كل تفاصيل الإجرام الصهيوني على شعبنا وتؤكد أن صبرها آخذ بالنفاذ". وفق نص تصريحه.

وأضاف: "شعبنا في كل الساحات سيواصل ثورته العظيمة برغم مجازر الاحتلال، ولن تنجح كل الخطط في الالتفاف عليها"

وتابع: "المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف، وأن الرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرًا".

من جهته، قال طارق سلمي الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، إن ما قامت وتقوم به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال وحكومته الفاشية، بأن تكف يدها عن أبناء الشعب الفلسيني وتوقف عدوانها.

وأكد سلمي على أن الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيدًا في ظل استمرار التصعيد من الاحتلال.

وأضاف: إن محاولات العدو الرامية للفصل بين الساحات ستفشل، فشعبنا موحد والمعركة واحدة، ومقاومتنا مستعدة ومتأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع. كما قال.