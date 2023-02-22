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اسعار الخضروات واللحوم بغزة اليوم الخميس

الخميس 23 فبراير 2023 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم بغزة اليوم الخميس



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس 23-2- 2023، على النحو التالي:-

بندورة                          1.7 شيكل

بصل                            2.5 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.7 شيكل

خيار حمام                    2 شيكل

فلفل حلو ملون                 6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                      10 شيكل

باذنجان                        2 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                           4 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

بطاطا حلوة                 1.5 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         3.7شيكل

فول اخضر                  5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 6.5شيكل

ملفوف أبيض                4 شيكل

ملفوف أحمر                3.5 شيكل

زهرة                        3شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري             6 شيكل

دجاج                     10.5

لحوم حمراء             35 شيكل

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