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"الأزهرالشريف" يدين عدوان الاحتلال على مدينة نابلس

الخميس 23 فبراير 2023 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأزهرالشريف" يدين عدوان الاحتلال على مدينة نابلس



القاهرة/سما/

 أدان الأزهر الشريف، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أسفر عن استشهاد 11 مواطنا، وإصابة أكثر من مئة.

وأكد "الأزهر" في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن "هذا التصعيد وما أدّى إليه من سفك الدماء الفلسطينية الطاهرة البريئة لهو حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال في حق الإنسانية جمعاء".

ولفت "الأزهر" إلى أن "الصمت الدولي يشجّع المحتل الغاشم على مواصلة جرائمه على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "قوات الاحتلال لا تأبه بالقوانين الدولية ولا القيم الإنسانية، وما زالت مستمرة في استلاب حقوق أصحاب الأرض وأبناء الوطن وحماة المقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية".

وأضاف البيان أن "الأزهر لا يألوا جهدًا في دعوة العرب والمسلمين وأصحاب الضمائر الحية للوقوف صفًّا واحدًا ضد هذا الإجرام السافر، واتخاذ موقف قوة موحّد في وجه هذا الاحتلال الذي دأب على قتل الرجال والأطفال والنساء، وشرد العائلات الفلسطينية، وهجَّرهم من منازلهم، واستوطن أراضيهم، وسرق ممتلكاتهم، ليخرج للعالم نَبتَه الخبيث".

#الازهر الشريف

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